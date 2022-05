Gericht über Streit um Äußerungen zum Corona-Ursprung

400 Reisende in Hitze-ICE gefangen

Hamburg Gericht ├╝ber Streit um ├äu├čerungen zum Corona-Ursprung Von dpa 20.05.2022

Ein Streit ├╝ber den Ursprung des Coronavirus zwischen dem Virologen Christian Drosten und dem Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger wird heute vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Dabei geht es um ├äu├čerungen Wiesendangers in einem Interview des Magazins "Cicero", das am 2. Februar dieses Jahres unter der ├ťberschrift: "Stammt das Coronavirus aus dem Labor? - "Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre gef├╝hrt"" erschienen war.

Der Hamburger Nanowissenschaftler warf darin dem Direktor des Instituts f├╝r Virologie an der Berliner Charit├ę vor, die Gesellschaft ├╝ber den Ursprung der Corona-Pandemie gezielt zu t├Ąuschen. Auch anderen internationalen Virologen, die von einem Ursprung des Virus aus dem Tierreich ausgehen, warf er bewusste Irref├╝hrung vor. Nach Erscheinen des Interviews hatte Drosten Wiesendanger abgemahnt und am 14. M├Ąrz dieses Jahres eine einstweilige Verf├╝gung beim Landgericht Hamburg erwirkt, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. So d├╝rfe der Nanowissenschaftler etwa die Behauptung, dass Drosten die ├ľffentlichkeit gezielt get├Ąuscht habe, nicht wiederholen. Wiesendanger hat gegen die Verf├╝gung Widerspruch eingelegt.