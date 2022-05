Vorverkauf für 9-Euro-Monatsticket beginnt im HVV

Der Vorverkauf f├╝r das verg├╝nstigte 9-Euro-Monatsticket im Juni, Juli und August startet am Freitag im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Erh├Ąltlich ist es laut HVV dann ├╝ber die HVV App, im HVV Onlineshop, an fast allen Servicestellen und in vielen Bussen im Hamburger Umland. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV switch-App sei das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen.