BUND kritisiert LNG-Pläne scharf: FDP mahnt zur Eile

Die Umweltorganisation BUND hat die PlĂ€ne fĂŒr ein FlĂŒssiggas-Terminal (LNG) im Hamburger Hafen zur Reduzierung der AbhĂ€ngigkeit von russischem Gas scharf kritisiert. "Vor Installation eines schwimmenden Terminals in Hamburg erwarten wir vollstĂ€ndige Transparenz ĂŒber den tatsĂ€chlichen Gasbedarf", sagte Hamburgs BUND-LandesgeschĂ€ftsfĂŒhrer Lucas SchĂ€fer am Freitag. Ein schwimmendes LNG-Terminal koste 200.000 Euro pro Tag. Angesichts dieses "Wahnsinns" mĂŒssten erst sĂ€mtliche Einsparmöglichkeiten beim Gasverbrauch geprĂŒft werden, sagte SchĂ€fer.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Hamburger Parteichef Michael Kruse mahnte den rot-grĂŒnen Senat dagegen mit Blick auf das am Donnerstag in Berlin beschlossene LNG-Beschleunigungsgesetz zur Eile. "Von den vier Standorten fĂŒr schwimmende Terminals sind drei schon fest oder so gut wie fest - der Senat muss sich also beeilen, wenn er bei dem vierten schwimmenden Terminal zum Zuge kommen möchte." Er sieht das LNG-Beschleunigungsgesetz auch als Blaupause fĂŒr weitere Infrastrukturprojekte wie den Ersatzbau fĂŒr die KöhlbrandbrĂŒcke.