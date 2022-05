Umspannwerk Süd nach Modernisierung offiziell in Betrieb

Nach rund fünfjähriger Bauzeit und Kosten in Höhe von rund 40 Millionen Euro ist das modernisierte Umspannwerk Süd der Stromnetz Hamburg GmbH offiziell in Betrieb gegangen. Die südliche Anbindung ist einer der Ausgangspunkte für die Stromverteilung von mehr als einem Drittel der Hamburger Kunden im Industrie-, Gewerbe- und Haushaltsbereich, wie Stromnetz Hamburg am Freitag mitteilte.