Kampnagel: Tour durch koloniale Geschichte

Das Live Art Festival auf Kampnagel vom 2. bis zum 11. Juni steht in diesem Jahr unter dem Motto "back to live, back to irreality". Er├Âffnet wird das Tanz- und Theaterfestival mit "Trance", einer 12-st├╝ndigen Performance des chinesischen K├╝nstlers Tianzhuo Chen. "Tianzhuo Chen schafft ├╝berbordende Bilderwelten, die mehr Installation als Theater sind und das Publikum eintauchen lassen in eine popkulturelle Science-Fiction-Welt zwischen Ost und West", teilte Kampnagel mit.