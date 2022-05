Polnisches Generalkonsulat mit Farbbomben angegriffen

In der Nacht hat es einen Angriff auf das polnische Generalkonsulat in Hamburg gegeben. Die Täter sind noch unbekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag das polnische Generalkonsulat im Stadtteil Steilshoop in Hamburg mit Farbe beworfen. In der Nebenstraße des Konsulats brannten Reifen. Dies könnte auch mit der Tat in Verbindung stehen, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte.