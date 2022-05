SPD: Warburg-Vorwürfe sind Ablenkungsmanöver

Die SPD hat die im "Cum-Ex"-Untersuchungsausschuss von den Miteigent├╝mern der Warburg Bank erhobenen Vorw├╝rfe gegen B├╝rgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) als Ablenkungsman├Âver bezeichnet. "Die Erkl├Ąrung der Warburg-Betroffenenbeist├Ąnde war ein verbaler Rundumschlag gegen alles und jeden - und ein leicht erkennbarer Ablenkungs- und Befreiungsversuch in eigener strafrechtlicher Sache", sagte die SPD-B├╝rgerschaftsabgeordnete Sarah Timmann.

Die Anw├Ąlte der Bank-Miteigent├╝mer Christian Olearius und Max Warburg hatten bei der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) der B├╝rgerschaft am Freitag Dressel vorgeworfen, bei seiner Vernehmung im Ausschuss nicht wahrheitsgem├Ą├č ├╝ber ein Treffen mit Olearius berichtet zu haben. Bei Tschentscher stellten sie in Frage, ob er als damaliger Finanzsenator genug zur Aufkl├Ąrung der "Cum-Ex"-Gesch├Ąfte der HSH Nordbank getan habe, und forderten seine erneute Vernehmung vor dem PUA.

Der Untersuchungsausschuss will eine m├Âgliche Einflussnahme f├╝hrender SPD-Politiker auf Steuerentscheidungen bei der Warburg Bank kl├Ąren. Bei "Cum-Ex"-Gesch├Ąften verschoben Finanzakteure gro├če Aktienpakete rund um den Dividenden-Stichtag in einem schwer durchschaubaren System und lie├čen sich dann Steuern erstatten, die nie gezahlt wurden. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden. Die Warburg Bank musste mehr als 176 Millionen Euro zu Unrecht erstatteter Steuern zur├╝ckzahlen, versucht aber weiter auf juristischem Weg, gegen die Steuerbescheide vorzugehen.