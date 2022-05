Teutonia 05 gewinnt erstmals den Hamburger Fußball-Pokal

Der Regionallist Teutonia 05 hat erstmals den Hamburger Fußball-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Rose setzte sich am Samstag vor 3014 Zuschauern im Stadion an der Hoheluft mit 2:1 (2:0) gegen den Liga- und Bezirksrivalen Altona 93 durch. Die Ottenser stehen damit in der ersten Runde des DFB-Pokals, die am 29. Mai ausgelost wird.

Teutonia erwischte einen Traumstart. Schon in der dritten Minute brachte Fabian Istefo sein Team per Foulelfmeter in Führung. Eine knappe Viertelstunde erzielte Can Düzel per Kopf das 2:0 (17.) für den Tabellensiebten der Meisterrunde. Altona 93 kam danach immer besser ins Spiel. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Noah Gumpert in der 61. Minute reichte es für den Absteiger in die Oberliga Hamburg in einer intensiv geführten und spannenden Partie aber nicht mehr. In der siebten Minute der Nachspielzeit landete ein Kopfball des Altonaers Hendrik Bombek am Außennetz.