Tag der offenen Tür: Einblicke in die Elbphilharmonie

Woher kommt das Licht beim Konzert? Wie sieht eigentlich eine Orgel von innen aus? Und wohin gehen die K├╝nstler in der Pause? Das und viele andere spannende Details rund um die Elbphilharmonie k├Ânnen Interessierte beim Tag der offenen T├╝r in der Elbphilharmonie erfahren. Am 18. und 19. Juni stehen die Foyers und Konzerts├Ąle offen, gef├╝hrte Kurz-Touren und eigens konzipierte Vorf├╝hrungen bieten zudem Einblicke in B├╝hnentechnik, Backstage- und Verwaltungsbereich, teilte die Elbphilharmonie mit.