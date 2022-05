Weil ein Senior die Kontrolle ├╝ber seinen Wagen verlor, rammte er erst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Anschlie├čend raste er in eine Hauswand. Nun soll gekl├Ąrt werden, ob der Rentner ├╝berhaupt noch fahrt├╝chtig ist.

Am Sonntagmorgen ist es auf dem H├╝mmelsb├╝ttler Weg zu einem Unfall gekommen. Ein ├Ąlterer Mann habe nach links in die Hummelsb├╝ttler Hauptstra├če abbiegen wollen ÔÇô fuhr jedoch stattdessen geradeaus in eine Hauswand, best├Ątigte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Anfrage von t-online.