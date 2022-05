Tim Walter, Trainer des Hamburger SV, zeigt sich vor dem Relegations-R├╝ckspiel gegen Hertha BSC optimistisch. Er will seine Mannschaft in die Bundesliga zur├╝ckf├╝hren ÔÇô und damit den Fans und der Stadt ein Geschenk machen.

