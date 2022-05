Familie Otto will Mehrheit an Deutscher Euroshop

Der angeschlagene Immobilienkonzern Deutsche Euroshop soll durch die Familie Otto bei der Neuaufstellung unterst├╝tzt werden. Daf├╝r will die Familie zusammen mit einem Finanzinvestor die Mehrheit an dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzern ├╝bernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Euroshop sprechen sich f├╝r die Annahme des Angebots aus.

Den Aktion├Ąren sollen insgesamt 22,50 Euro je Aktie geboten werden, wie das Investment-Vehikel Hercules BidCo am Montag mitteilte. Der Angebotspreis setze sich aus 21,50 Euro je Aktie plus 1 Euro als Dividende f├╝r das Gesch├Ąftsjahr 2021 zusammen, bei entsprechendem Beschluss einer Hauptversammlung. Die geplante Hauptversammlung der Deutschen Euroshop am 23. Juni werde abgesagt, diese soll bis Ende August neu einberufen werden.