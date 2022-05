Russland-Sanktionen für Megajachtbauer "keine Katastrophe"

Die EU-Sanktionen gegen russische Milliard├Ąre sind aus Sicht des Werftenverbandes VSM f├╝r die deutschen Megajachtbauer keine Katastrophe. Der Markt sei entgegen dem ├Âffentlichen Eindruck nicht ausschlie├člich ein Markt der russischen Oligarchen, sagte der Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer des Verbands f├╝r Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Reinhard L├╝ken, am Montag in Hamburg. Der Markt f├╝r Superjachten habe "eben doch einen deutlich gr├Â├čeren Kundenstamm" und die Bedeutung der russischen Kunden habe in den vergangenen Jahren sogar "an Bedeutung eher abgenommen" im Vergleich zu Kunden aus Amerika und dem Mittleren Osten.