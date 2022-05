HVV: Seit Freitag 126.500 9-Euro-Tickets verkauft

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den ersten Vorverkaufstagen seit Freitag 126.500 9-Euro-Tickets verkauft. Mehr als 100.000 davon seien ├╝ber die App und den Online-Shop des Verbundes verkauft worden, teilte eine HVV-Sprecherin am Montag auf Anfrage mit. Sie sprach von einer ├╝berdurchschnittlich hohen Nachfrage, "und noch steigen die Zahlen".

Aktuell ist das Ticket neben App und Onlineshop an fast allen Servicestellen des HVV sowie in vielen Bussen im Hamburger Umland erh├Ąltlich. An Fahrkarten-Automaten, in Hamburger Bussen und in der HVV-switch-App ist das Sonderticket erst ab 1. Juni zu bekommen.