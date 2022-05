Bombe im Hamburger Hafen gesprengt

Im Hamburger Hafenbecken ist eine 250 Pfund schwere Bombe kontrolliert gesprengt worden. Weil der Z├╝nder nicht richtig entfernt werden konnte, sei eine Entsch├Ąrfung am Montagabend nicht m├Âglich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. F├╝r die Sprengung im Wasser sei ein Abschnitt der Elbe kurzzeitig f├╝r den Schiffsverkehr gesperrt worden. Gr├Â├čere Beeintr├Ąchtigungen habe es jedoch nicht gegeben. Die Bombe war bereits am Freitag bei Planungsarbeiten in einem Schacht am Burchardkai entdeckt worden.