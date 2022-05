About You peilt 2022/23 Umsatzplus von bis zu 35 Prozent an

Der Online-Modeh├Ąndler About You investiert weiter in den Ausbau seiner Gesch├Ąfte und will so den Umsatz ankurbeln. Im seit Anfang M├Ąrz laufenden neuen Gesch├Ąftsjahr 2022/23 soll der Erl├Âs im Vergleich zum Vorjahreswert um 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage seines Gesch├Ąftsberichtes 2021/22 in Hamburg mitteilte. Damit w├╝rde sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr verlangsamen.