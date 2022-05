Hamburg kann auf weiter steigende Steuereinnahmen hoffen

Trotz Corona-Krise, Ukraine-Krieg und international gest├Ârter Lieferketten kann Hamburg auf weiter steigende Steuereinnahmen hoffen. Im laufenden Jahr sollen nach Berechnungen der Finanzbeh├Ârde 793 Millionen Euro mehr Steuern eingenommen werden als noch in der November-Steuersch├Ątzung erwartet, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag sagte. Im kommenden Jahr wird mit Mehreinnahmen in gleicher H├Âhe gerechnet. Bis 2026 erh├Âhen sich die Einnahmeerwartungen im Vergleich zu vorherigen Steuersch├Ątzung um insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Die j├Ąhrlich in Hamburg verbleibenden Steuern sollen bis dahin auf 15,5 Milliarden Euro steigen.