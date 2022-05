Vom Main auf die Elbe und ins Museum: Das Feuerlöschboot "Hoechst" hat am Dienstag den letzten Teil seiner Reise nach Norderstedt angetreten. DafĂŒr wurde es mit einem 450-Tonnen-Autokran erfolgreich auf einen Tieflader gehievt. Am spĂ€ten Abend soll die Fahrt ins Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt starten. Mit der Ankunft dort rechnete der Museumsleiter am Mittwochmorgen.