Nordex kann nur im besten Fall Jahresverlust vermeiden

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Probleme rechnet der Windanlagen-Hersteller Nordex nur noch im besten Fall mit schwarzen Zahlen in diesem Jahr. Statt einer Gewinnmarge (Ebitda-Marge) von 1 bis 3,5 Prozent rechne der Vorstand nun mit minus 4 bis 0 Prozent, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend ĂŒberraschend mit. Der Umsatz werde mit 5,2 Milliarden bis 5,7 Milliarden Euro etwas niedriger ausfallen als bislang angenommen.

In der Prognose seien bereits direkte und indirekte Effekte aus dem Krieg in der Ukraine sowie die Lieferkettenprobleme in China berĂŒcksichtigt. Auch die Zusatzkosten und Folgen nach einem Hackerangriff, der die Verschiebung des Berichtes zum ersten Quartal zur Folge hatte, seien bereits enthalten.