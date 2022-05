Fremdenverkehr knüpft fast an die Zeit vor Corona an

Fremdenverkehr kn├╝pft fast an die Zeit vor Corona an

Der Fremdenverkehr in Schleswig-Holstein ist recht glimpflich durch das zweite Corona-Jahr 2021 gekommen. Insgesamt lagen die Ums├Ątze der Beherbergungsunternehmen im vergangenen Jahr nur noch 8,4 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Dies teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit.

Allerdings profitierten nicht alle Bereiche gleicherma├čen von der Erholung: In Hotels, Gasth├Âfen und Pensionen waren die Ums├Ątze nominal, also ohne Bereinigung um die Inflation, 20,4 Prozent geringer als 2019. Bei den Ferienunterk├╝nften, beispielsweise Ferienh├Ąuser und -wohnungen sowie Jugendherbergen gab es dagegen einen Zuwachs um 28,0 Prozent. "Die Ums├Ątze der Campingpl├Ątze stiegen ebenfalls (plus 12,9 Prozent)", hie├č es. Absolute Zahlen nannten die Statistiker nicht.