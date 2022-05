Seit fast einem Jahr geht sie in die Long-Covid-Ambulanz der Asklepsios Klinik in Hamburg-Langenhorn. Dort wird sie von Neurologen und Psychologen betreut. "Die Berichte der ├ärzte dort helfen mir zu verstehen, was mit mir los ist", erkl├Ąrt Neumann. Das Problem: Noch l├Ąsst sich die Erkrankung nicht an Blutwerten messen, es gibt keine Testverfahren daf├╝r. Was ihr hilft, ist das genaue Beobachten ihrer Aktivit├Ąten und der daraus folgenden Symptome. Alles wird in Tageb├╝chern dokumentiert.