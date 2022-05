Wasserstoffzentrum für Luft- und Schifffahrt rückt näher

Das in Norddeutschland geplante Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) für den Wasserstoffeinsatz in Luft- und Schifffahrt rückt näher. Eine Machbarkeitsstudie des Beratungsunternehmens Prognos habe ergeben, dass das Konzept tragfähig sei. "Damit können wir jetzt an die Umsetzung gehen", teilte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in Berlin mit. Die Standorte des norddeutschen ITZ sollen Hamburg, Bremen und Bremerhaven sowie Stade in Niedersachsen sein. Parallel sind an drei anderen Standorten in der Republik - Chemnitz, Duisburg und Pfeffenhausen - weitere ITZ-Standorte geplant, die sich um andere Schwerpunkte beim Wasserstoffeinsatz im Verkehr kümmern sollen.