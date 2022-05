Stürmer Makienok verlässt den FC St. Pauli nach zwei Jahren

Simon Makienok verlĂ€sst den FC St. Pauli mit unbekanntem Ziel. Wie der Hamburger Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der Angreifer sich mit Ablauf seines Vertrags am 30. Juni eine neue sportliche Herausforderung suchen. Der DĂ€ne, der im Sommer 2020 von Dynamo Dresden nach Hamburg gekommen war, absolvierte wĂ€hrend seiner Zeit am Millerntor insgesamt 49 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm acht Treffer und vier Torvorlagen.