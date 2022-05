Aktualisiert am 27.05.2022 - 15:36 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2022 - 15:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Harry Potter bleibt ein Publikumsmagnet: Knapp 150.000 Menschen hat es in das dazugeh├Ârige Theaterst├╝ck in Hamburg gezogen. Und das in den ersten sechs Monaten.