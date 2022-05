Als unwissenschaftlich und nicht der Sache dienlich bezeichnet Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut den Begriff "Killer-Variante". Mit diesem Begriff hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" an Ostern vor m├Âglichen neuen, hochansteckenden Varianten des Coronavirus noch in diesem Jahr gewarnt.