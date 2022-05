Kampf ums Blaue Band: 91. deutsches Spring-Derby startet

Erstmals seit 2019 geht es in Hamburg-Klein Flottbek wieder um den Sieg im deutschen Spring-Derby. Nachdem 2020 und 2021wegen der Corona-Pandemie der Kampf um das Blaue Band ausfiel, z├Ąhlen bei der 91. Auflage des Reit-Klassikers am Sonntag (14.00 Uhr) der Ire Dermott Lennon auf Gelvins Touch und Benjamin Wulschner aus dem s├Ąchsischen Dahlen auf Bangkok Girl zu den Mitfavoriten in der mit 120 000 Euro dotierten einzigartigen Pr├╝fung. Lennon hatte die Qualifikation am Mittwoch, Wulschner die am Freitag gewonnen.