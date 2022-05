Sperrungen auf A7: Tunnelbau Altona geht in neue Bauphase

Wegen Bauarbeiten f├╝r den L├Ąrmschutztunnel Altona m├╝ssen Autofahrer auf der A7 in der kommenden Woche mit n├Ąchtlichen Behinderungen rechnen. Von Montagabend 21.00 Uhr bis Dienstag 5.00 Uhr werde in Richtung Hannover nur eine Fahrspur zur Verf├╝gung stehen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht zum Mittwoch werde die Fahrbahn Richtung Hannover zwischen Volkspark und -Othmarschen ab 22.00 Uhr komplett gesperrt, hie├č es. In den N├Ąchten zum Donnerstag und Freitag werde in Richtung Flensburg nur eine Spur befahrbar sein. Auch die Ausfahrten Hamburg-Volkspark, -Bahrenfeld und -Othmarschen sind von den Sperrungen betroffen.