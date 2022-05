Otto Group informiert über aktuelle Lage

Der gr├Â├čte deutsche Versandh├Ąndler ist neben der Marke Otto mit etlichen weiteren Marken vertreten, wie zum Beispiel About You, Bonprix und Mytoys sowie Witt, Heine, Baur oder Manufactum. Auch das Transport- und Logistikunternehmen Hermes z├Ąhlt zum Otto-Konzern. Der Konzern ist zudem im station├Ąren Handel, als Finanzdienstleister und als Anbieter von Software-L├Âsungen aktiv. Als wichtigen Erfolgsfaktor sieht Otto die fr├╝hzeitige Digitalisierung der Gesch├Ąftsprozesse - und die ├ľffnung seiner Handelsplattformen f├╝r Dritte. Das lockt eine gro├če Zahl von Kunden zus├Ątzlich auf die eigenen Webseiten,

Bekannt sind bislang die Resultate einzelner Gesch├Ąftsbereiche: So hat der Konzern bereits bekannt gegeben, dass der Umsatz im Online-Handel 2021/22 weltweit um rund 10 Prozent auf 11 Milliarden Euro gestiegen sein d├╝rfte - nach einem Plus von rund 23 Prozent vor einem Jahr. Und f├╝r die Otto-Einzelgesellschaft wurde ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro bekannt gegeben, nach einem Zuwachs von fast einem Drittel im Jahr zuvor. Das rasanteste Wachstum legte abermals der - zuletzt nicht in den Konzernzahlen enthaltene - Online-Modeh├Ąndler About You mit einem Plus von 48,5 Prozent auf mehr als 1,7 Milliarden Euro hin.