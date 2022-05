Ukraine-Krieg drückt Stimmung der Metallindustrie im Norden

Obwohl Kurzarbeit also immer noch nicht ganz passĂ© ist, planen 41 Prozent der Unternehmen, ihr Personal aufzustocken, "was sich auf rund 3200 zusĂ€tzliche BeschĂ€ftigte in Norddeutschland summieren dĂŒrfte", so Nordmetall. Das wĂ€ren so viele neue Jobs in der Branche wie seit Jahren nicht mehr. Allerdings werden die Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt immer seltener fĂŒndig. 73 Prozent der Unternehmen beklagen die mangelnde VerfĂŒgbarkeit geeigneter FachkrĂ€fte, bei Auszubildenden sind es 63 Prozent. "Der FachkrĂ€fte- und Azubi-Mangel verschĂ€rft sich zum Notstand", sagte Focke. "Den Unternehmen fehlen an allen Ecken und Enden die Menschen, um hohe AuftragsbestĂ€nde abzuarbeiten und eine starke KapazitĂ€tsauslastung auch in wachsende UmsĂ€tze zu verwandeln."