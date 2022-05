In Pinneberg steht eine Lagerhalle in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Gro├čaufgebot vor Ort, um das Feuer zu bek├Ąmpfen. Auch die Bev├Âlkerung wurde bereits gewarnt.

Am Montagmorgen mussten Einsatzkr├Ąfte der Feuerwehr in Pinneberg im Nordwesten von Hamburg zu einem Feuer in einer Lagerhalle ausr├╝cken. Mehr als 100 Kr├Ąfte der Feuerwehr sollen laut einem Reporter derzeit im Einsatz sein. In einem Gewerbegebiet an der A23 ist ein Feuer ausgebrochen. "Es brennt und das nicht wenig", lautete der Kommentar eines Sprechers der Feuerwehr.