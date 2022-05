Beim Betreten der Straße ist ein FußgĂ€nger von einem Auto erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am spĂ€ten Sonntagabend ist ein 29-JĂ€hriger in Hamburg-Neuallermöhe von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der FußgĂ€nger hat hinter einem parkenden Lastwagen die Straße betreten, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.