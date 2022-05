U3-Haltestelle fertig: Historische Ringlinie wieder komplett

Nach 16-monatiger Sperrung wird die U3-Haltestelle M├Ânckebergstra├če am Dienstag wiederer├Âffnet. Damit finden die Bauma├čnahmen auf der mehr als 110 Jahre alten historischen Hamburger Ringlinie ihren Abschluss, teilte die Hochbahn am Montag mit. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeiten war der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Rathaus und M├Ânckebergstra├če. Die Haltestelle Rathaus war bereits Ende M├Ąrz wiederer├Âffnet worden. Neben dem barrierefreien Ausbau habe die Haltestelle zudem zwei neue Zu- und Ausg├Ąnge in Richtung Hauptbahnhof erhalten. Dadurch soll der ├Âstliche Teil der M├Ânckebergstra├če besser erschlossen werden.