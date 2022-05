Studierende schreiben offenen Brief an Uni-PrÀsidenten

"Laut ihrer Webseite versteht sich die UniversitĂ€t Hamburg als Mittlerin zwischen Wissenschaft und Praxis. Inmitten dieses Notfalles [...] erwarte ich eine öffentliche ErklĂ€rung meiner UniversitĂ€t", heißt es auch in einem offenen Brief an den PrĂ€sidenten, den die Protestler zuvor geschrieben haben.