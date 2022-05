FC Teutonia 05 Ottensen empfängt Pokalsieger Leipzig

Aktualisiert am 30.05.2022 - 18:12 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 18:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Titeltr├Ąger RB Leipzig ist in der ersten Runde des DFB-Pokals in Hamburg zu Gast. Gegner Ottensen freut sich auf das Spiel gegen den Favoriten ÔÇô und z├Ąhlt auf die volle Unterst├╝tzung der eigenen Fans.

Das Gl├╝ckslos RB Leipzig f├╝r die erste DFB-Pokalrunde hat beim Hamburger Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen f├╝r gro├če Freude gesorgt. "Es ist ein geiles Los, den aktuellen Pokalsieger bei uns in Hamburg zu empfangen", wird Clubchef Liborio Mazzagatti am Montag auf der Vereinshomepage zitiert. "Wir hoffen nat├╝rlich auf eine ganze Menge Unterst├╝tzung, eine volle Bude und ein sch├Ânes Fu├čballfest", erg├Ąnzte er.

Das Spiel wird am 30. oder 31. August im Stadion Hoheluft stattfinden, da RB Leipzig am eigentlichen Erstrundenspieltag (30. Juli) im Supercup auf den FC Bayern M├╝nchen trifft.

Hamburg: Ottensen qualifizierte sich ├╝ber den Landespokal

Auch der Regionalliga-Rivale VfB L├╝beck ist gl├╝cklich ├╝ber ein "Superlos", wie Kapit├Ąn Tommy Grupe meinte. Denn Schleswig-Holsteins Landespokalsieger empf├Ąngt den Zweitligisten FC Hansa Rostock zum Nordderby. "Wir freuen uns nat├╝rlich sehr ├╝ber das Los", betonte Trainer Lukas Pfeiffer. "Zum einen d├╝rfte es eine stimmungsvolle Kulisse bei uns auf der Lohm├╝hle werden, zum anderen gibt es viele Verbindungen dorthin. Daher werden alle bis in die Haarspitzen motiviert sein. Wir wollen daf├╝r sorgen, dass wir einen guten Tag erwischen, um dann als Au├čenseiter eine Chance zu haben."

Motorradfahrer bei Crash in zwei Teile gerissen ÔÇô sofort tot

Unfall am Hamburger Flughafen

Dagegen hielt sich die Begeisterung bei Oberligist TSG Neustrelitz, dem der Zweitligist Karlsruher SC zugelost wurde, in Grenzen. "Wir h├Ątten schon ganz gern einen anderen Gegner gehabt", gab Clubchef Hauke Runge zu. Er hofft aber auf eine ├ťberraschung: "Immerhin haben wir gegen die Karlsruher 2007 schon mal im Pokal gespielt. Damals haben sich die G├Ąste schwer gegen uns getan, mussten in die Verl├Ąngerung, um dann 2:0 zu gewinnen. Zuversicht ist also durchaus angebracht. Vielleicht erreichen wir ja diesmal die zweite Runde."