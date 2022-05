Frühling in Hamburg wärmer und sonniger als im Durchschnitt

Fr├╝hling in Hamburg w├Ąrmer und sonniger als im Durchschnitt

Der Fr├╝hling in Hamburg war in diesem Jahr w├Ąrmer und sonniger als im Durchschnitt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag lag die Mitteltemperatur im Bundesland bei 9,2 Grad. Das sind 1,2 Grad h├Âher als der Wert der international g├╝ltigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Zudem war es in der Hansestadt trockener als in den Vorjahren: 125 Liter Niederschlag pro Quadratmeter verzeichnete der DWD in der Region. Der vielj├Ąhrige Durchschnitt liegt den Angaben zufolge bei 163 Litern. Stattdessen gab es f├╝r die Menschen im Bundesland Sonne satt - die Sonne zeigte sich nahezu 695 Sonnenstunden, der Durchschnitt liegt bei 470 Stunden.