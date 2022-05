Angriff auf Ex-Freundin: Festnahme von 35-Jährigem

Ein 35 Jahre alter Mann soll in Hamburg mehrmals auf seine Ex-Freundin eingeschlagen und sie schwer verletzt haben. Unter anderem Rippen, das Nasenbein und die Schulter der 31-J├Ąhrigen seien gebrochen gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte der Verd├Ąchtige die Frau demnach aus einer Shisha-Bar im Stadtteil Wandsbek gezerrt. Nach der Attacke sei der Mann gefl├╝chtet. Rettungskr├Ąfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.