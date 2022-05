HSV-Aufsichtsratschef Jansen: Weiter mit Boldt und Wüstefeld

Pr├Ąsident Marcell Jansen hat sich f├╝r personelle Konstanz in den F├╝hrungsgremien des Fu├čball-Zweitligisten Hamburger SV ausgesprochen. "Wir haben beiden Vorst├Ąnden das absolute Vertrauen ausgesprochen", sagte der Ex-Profi am Montag in einem Interview auf der Vereinsseite und erg├Ąnzte: "Ohne Zweifel werden wir die Energie b├╝ndeln und gemeinsam einen neuen Anlauf nehmen."