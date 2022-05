Patientin flüchtet aus brennender Psychiatrie in Hamburg

In einer Hamburger Psychiatrie bricht ein Feuer aus, Patienten m├╝ssen ins sichere Freie gebracht werden. Das Get├╝mmel nutzt eine Patientin f├╝r die Flucht. Nun ist sie in Hamburg unterwegs.

Wegen eines Brands in einem Zimmer in der geschlossenen Psychiatrie des Hamburger Asklepios-Klinikums r├╝ckten am Montagnachmittag mehrere Feuerwehr- und Rettungswagen aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand ÔÇô doch in der Klinik fehlt eine Patientin.