Aktualisiert am 31.05.2022 - 08:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Taxifahren in Hamburg wird deutlich teurer

In Hamburg steigen die Preise f├╝r das Taxifahren deutlich an. Ab Mittwoch erh├Âht sich die Grundgeb├╝hr dann um 19 Prozent. Die beschlossene Tarifanpassung soll faire L├Âhne in der Branche sichern.