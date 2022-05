Taxifahren wird in Hamburg ab Mittwoch deutlich teurer

Taxifahren wird in Hamburg ab Mittwoch deutlich teurer. Laut dem ab 1. Juni geltenden Taxentarif steigt die Grundgeb├╝hr w├Ąhrend der Hauptverkehrszeiten - also werktags au├čer sonnabends von 7.00 bis 10.00 und von 16.00 bis 19.00 Uhr - um 19 Prozent von 4,20 Euro auf 5,00 Euro. In den ├╝brigen Zeiten werden statt bisher 3,50 Euro 3,90 Euro f├Ąllig.