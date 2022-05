Die Mordkommission in Hamburg versucht, ein T├Âtungsdelikt aufzukl├Ąren und bittet dabei um Hilfe aus der Bev├Âlkerung. Bereits am 12. Mai ist ein 69-J├Ąhriger leblos in seiner Wohnung im Stadtteil Borgfelde aufgefunden worden. Die Umst├Ąnde wiesen darauf hin, dass der Mann get├Âtet worden war. Das best├Ątigte auch eine Obduktion, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.