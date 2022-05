In Hamburg sind inzwischen deutlich mehr gefl├╝chtete Menschen aus der Ukraine auf Jobsuche. Bereits im Mai sei nach ersten Auswertungen die Anzahl der arbeitsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer um 2.519 auf insgesamt 2.995 angestiegen, berichtete der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, S├Ânke Fock, am Dienstag. "In den n├Ąchsten Wochen und Monaten erwarten wir erheblich mehr Arbeitsuchende, die in den Arbeitsmarktstatistiken sichtbar werden."