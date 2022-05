Mega-Wolkenkratzer in Hamburg Signa Real Estate: Vermietung des Elbtowers macht Fortschritte Von dpa Aktualisiert am 31.05.2022 - 13:22 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine Visualisierung des geplanten "Elbtower" in der Hafencity (Symbolbild): Besonders Unternehmen wollen Fl├Ąchen in dem Hochhaus mieten. (Quelle: SIGNA-Chipperfield/Hafencity/dpa-bilder)

Laut Projektentwickler Signa geht es mit der Vermietung des geplanten Elbtowers voran. Die Nachfrage nach Fl├Ąchen in dem Wolkenkratzer sei bei Unternehmen besonders hoch.

Die Vermietung von Fl├Ąchen im geplanten Elbtower in der Hafencity kommt nach Angaben des Projektentwicklers Signa voran. Die International Workplace Group (IWG), ein Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzl├Âsungen, werde in dem Hochhaus nach der f├╝r 2025 geplanten Fertigstellung rund 4.000 Quadratmeter in drei Etagen anmieten, teilte Signa Real Estate am Dienstag mit.

"Die Nachfrage nach den modernen B├╝rokonzepten des Elbtowers ist bei Unternehmen sehr hoch", sagte deren Chef Timo Herzberg der Mitteilung zufolge. "Mit weiteren Mietinteressenten stehen wir in finalen Verhandlungen, so dass wir in K├╝rze die n├Ąchsten Mieter bekannt geben k├Ânnen."

Hamburg: Erste Mieter des Elbtowers stehen schon fest

Die Baugenehmigung f├╝r das Hochhausprojekt ist inzwischen erteilt. F├╝r den Baustart peilt der Projektentwickler das letzte Quartal 2022 oder das erste Quartal 2023 an. Die Hamburger B├╝rgerschaft hat indes die ├ťbergabe des Grundst├╝cks an den Elbbr├╝cken an Signa an Bedingungen wie gesicherte Gesamtfinanzierung und eine bestimmte Vermietungsquote gekn├╝pft. Bislang waren die Hotelkette Nobu sowie die Hamburg Commercial Bank (HCOB) als kommende Mieter im Elbtower bekannt.