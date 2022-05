Aktualisiert am 31.05.2022 - 13:14 Uhr

Zum Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch bereitet sich die Insel Sylt mit verschiedenen Maßnahmen auf zusätzliche Gäste vor. So will der Verkehrsverbund Nah.SH seine Zugkapazitäten aufstocken. Die DB Regio und DB Station&Service planen zudem mit mehr Personal. Die Tourismusbranche und der Einzelhandel freuen sich, wenn nach zwei Jahren Pandemie wieder mehr Menschen auf die Nordseeinsel kommen.