Hamburgs Grünen-Fraktion bestätigt Führungspersonal

Hamburgs Gr├╝nen-Fraktion geht mit dem bisherigen F├╝hrungspersonal in den Rest der bis 2025 laufenden Legislaturperiode. Die Mitglieder best├Ątigten am Montagabend Jennifer Jasberg und Dominik Lorenzen als Vorsitzende der B├╝rgerschaftsfraktion, wie die Fraktion am Dienstag mitteilte. Jasberg - seit 2020 im Parlament - erhielt den Angaben zufolge 20 von 29 g├╝ltigen Stimmen, 7 Abgeordnete stimmten gegen sie, 2 enthielten sich. Auf Lorenzen - seit 2018 Abgeordneter - entfielen 18 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen.