Hannover

Tag der offenen Tür im niedersächsischen Landtag

24.08.2019, 03:57 Uhr | dpa

Gabriele Andretta (SPD), Präsidentin des niedersächsischen Landtags, in ihrem Dienstzimmer im Landtag. Foto: Holger Hollemann/Archivbild (Quelle: dpa)

Tausende Besucher werden heute (10.00 Uhr) zum Tag der offenen Tür im niedersächsischen Landtag in Hannover erwartet. Bis 18.00 Uhr gewähren die Fraktionen einen Einblick in ihre Arbeit. Auch die Landeszentrale für politische Bildung, die Landesvertretung in Berlin und zahlreiche Medien präsentieren sich bei der Veranstaltung.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta lädt am Nachmittag Kinder zu einer Führung durch den Plenarbereich ein. Platz nehmen auf einem der Abgeordnetenstühle können die Besucher am Tag der offenen Tür aber nicht, denn die Plätze sind gesperrt, damit keine Beschädigungen im neu gestalteten Plenarsaal entstehen. Nach mehr als drei Jahren Umbauzeit war der Landtag im Oktober 2017 mit einem Festakt wiedereröffnet worden.