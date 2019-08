Hannover

TSV Hannover-Burgdorf gewinnt erstes Saisonspiel in BL

25.08.2019, 19:39 Uhr | dpa

Die TSV Hannover-Burgdorf ist mit einem Sieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Die personell neuformierten "Recken" gewannen am Sonntag zum Auftakt mit 36:30 (19:15) gegen den Nachbarn GWD Minden. Bester Werfer in der heimischen Arenal waren Spielmacher Morten Olsen und Rechtsaußen Timo Kastening mit jeweils mit acht Toren.