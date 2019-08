Hannover

Pistorius will Ausstattung der Polizei modernisieren

26.08.2019, 02:41 Uhr | dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will die Ausstattung der Polizei in Niedersachsen modernisieren. Was sich konkret ändern soll, stellt Pistorius heute in Hannover vor.

Gewerkschaften mahnen seit längerem an, dass die Polizei zum Beispiel bei der Digitalisierung stärker mithalten muss. So hofft etwa Osnabrücks Polizeipräsident Michael Maßmann, dass bald ein Tablet-Computer in jedem Streifenwagen zu normalen Ausstattung gehört. Das Land Niedersachsen will zudem die Ausstattung der Polizei mit Elektrofahrzeugen vorantreiben.

Vor einem Jahr hatte Minister Pistorius unter anderem eine neue Polizeijacke präsentiert, bei der per Knopfdruck in einem Leuchtstreifen der Jacke Blaulicht eingeschaltet kann. Damit soll die Sichtbarkeit von Streifenpolizisten bei Dunkelheit erhöht werden.