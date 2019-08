Hannover

Lottospieler aus Niedersachsen gewinnen beim Eurojackpot

26.08.2019, 11:33 Uhr | dpa

Von dem mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot gehen auch jeweils knapp eine Million an Gewinner aus Niedersachsen. Zwar wurde der Jackpot in Finnland geknackt, doch auch ein Spieler aus Osnabrück und ein weiterer aus dem Landkreis Celle dürfen sich jeweils über knapp eine Million Euro freuen, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte. Zum Millionengewinn fehlte beiden am Freitag nur die zweite richtige Eurozahl. Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war.