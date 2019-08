Hannover

Ugalde verletzt sich bei Saisonauftakt der "Recken"

26.08.2019, 17:11 Uhr | dpa

Beim siegreichen Auftaktspiel der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga hat sich Spieler Christian Ugalde verletzt. Der Spanier muss nun für etwa 14 Tage pausieren, teilte der Verein am Montag mit. Der 31-Jährige zog sich am Sonntag beim 36:30-Erfolg gegen GWD Minden einen Muskelfaserriss zu und musste deshalb in der zweiten Halbzeit das Spielfeld verlassen. "In den nächsten Spielen werden wir versuchen, den Ausfall als Mannschaft zu kompensieren", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. Die Verletzung sei nicht gravierend. Am kommenden Samstag treffen die Niedersachsen auf Frisch Auf Göppingen.